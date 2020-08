Pontevedra non quere ser a "pagafantas" e esixe á Xunta que asuma en custo das limpezas pola covid nos colexios

O Concello de Pontevedra estima en 928.261 euros o sobrecusto en limpezas extraordinarias nos colexios como consecuencia da aplicación do protocolo da Xunta pola covid-19. Esta cantidade non inclúe o gasto correspondente ás limpezas ordinarias.

Este luns na Xunta de Goberno local do Concello de Pontevedra acordou este esixir á Concellería de Educación que asuma este custo.

O concelleiro de Educación, Tino Fernández pediu á Xunta "que deixe de utilizar aos concellos como pagafantas, que falen con nós a coa Fegamp", xa que entende que este protocolo decidiuse "de forma unilateral, sen falar con ninguén nin consultar con ninguén".

Tino Fernández compareceu este luns en rolda de prensa xunto coa concelleira Carme da Silva para expresar o apoio do Goberno local ás reivindicacións da Federación Provincial de Asociacións de Nais e Pais de Centros Públicos de Pontevedra (Fanpa) respecto ao servizo de comedor escolar e o Plan Madruga, solicitando á Administración autonómica que tamén sente a dialogar coas familias.

Carme da Silva lembrou que os concellos carecen de competencias tanto en educación como en sanidade e que, por tanto, as limpezas extraordinarias dos centros debido ao coronavirus corresponden á Xunta.

"A Xunta vai recibir fondos, non é lóxico que diga que as ANPA son operadores educativos e que vos concellos teñen que asumir ou sobrecusto", asegurou a edil nacionalista. " Non pode eludir as súas responsabilidades e botar balóns fóra", engadiu Tino Fernández.