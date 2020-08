Evolución do casos de coronavirus na área sanitaria de Pontevedra ata o luns 3 de agosto © Fonte dos datos: Xunta de Galicia

A área sanitaria de Pontevedra e O Salnés volveu rexistrar un incremento dos casos activos de coronavirus. Nas últimas 24 horas contabilizáronse tres positivos máis que elevan a 28 o total de pacientes coa enfermidade.

Segundo o último balance do Servizo Galego de Saúde, este luns 3 de agosto hai dous pacientes con Covid-19 hospitalizados en planta do Complexo Hospitalario Universitario de Pontevedra, os mesmos que o domingo. Non hai ningún hospitalizado no Hospital do Salnés nin en QuirónSalud Miguel Domínguez e tampouco na área de coidados críticos.

Os outros 26 casos activos están evolucionando en domicilio, tres máis que este domingo 2 de agosto.

Desde o inicio do plan de continxencia da Covid-19 curáronse 919 pacientes, ningún na última xornada, e faleceron por este virus na área sanitaria 16 pacientes.

A nivel autonómico, a Dirección Xeral de Saúde Pública da Consellería de Sanidade informa que, na última actualización, o número de casos activos de coronavirus en Galicia é de 359. Deles 143 son da área da Coruña, 71 da de Lugo, 26 da de Ourense, 28 da de Pontevedra, 64 da área de Vigo, 24 da de Santiago, e 3 da de Ferrol.

Do total de pacientes positivos, un está en UCI, 15 en unidades de hospitalización e 343 no domicilio. Por agora, en Galicia hai un total de 11.307 persoas curadas e rexistráronse 619 falecementos.

O número de PCR realizadas é de 254.374 e a comunidade contabiliza dous caso activos en centros residenciais de servizos sociais de Galicia. Do total de falecidos ata o de agora, 132 contabilizáronse en residencias e 142 en hospitais e residencias integradas.

A Consellería de Sanidade reitera que a cidadanía empregue o número 061 só para emerxencias ou casos graves e aconsella utilizar o número gratuíto do 900 400 116 para consultar dúbidas ou síntomas leves de coronavirus.

Sinalar, ademais, que o Sergas ten ao dispor da cidadanía a páxina web https://coronavirus.sergas.gal/ na que se pode consultar información dirixida á poboación, aos profesionais sanitarios e a outros colectivos.