Un novo contaxio na área sanitaria de Pontevedra

A Dirección Xeral de Saúde Pública no seu informe deste domingo suma un novo contaxiado por Covid-19 na área sanitaria de Pontevedra e O Salnés.

Nas últimas vinte e catro horas dous pacientes recibiron o alta, co que o saldo é de 25 casos activos na área sanitaria, un menos que no informe do sábado.

Mantéñense dous pacientes Covid hospitalizados en planta do Complexo Hospitalario Universitario de Pontevedra e ningún no Hospital do Salnés nin no QuirónSalud Pontevedra e tampouco hai ningún paciente de Covid na área de coidados críticos.

Hai 23 pacientes illados nos seus domicilios con síntomas leves ou asintomáticos e baixo supervisión de persoal de atención primaria e hospitalaria.

Desde o inicio do plan de continxencia da pandemia curáronse 919 pacientes (dous máis que no sábado ) e faleceron por este virus na área sanitaria 16 pacientes.

En canto ao conxunto de Galicia, hai trece casos activos máis, alcanzando a cifra de 321 pacientes dos que 1 está en UCI, 12 en unidades de hospitalización e 308 nos seus domicilios.

A Dirección Xeral de Saúde Pública da Consellería de Sanidade informa que, na última actualización, ou número de casos activos de coronavirus é de 118 na área da Coruña, 70 na de Lugo, 18 na de Ourense, 25 na de Pontevedra, 63 na área de Vigo, 25 na de Santiago, e 2 na de Ferrol.

Do total de pacientes positivos, por agora, en Galicia hai un total de 11.302 persoas curadas, rexistrándose 619 falecementos.

O número de probas PCR realizadas é de 253.196.