Aviso aos condutores en Marín: Ningún vehículo poderá entrar nin saír á rúa Ezequiel Massoni durante este venres

O Concello de Marín fai público un aviso para condutores que estará vixente durante mañá venres e que supoñerá a restrición total da circulación rodada pola rúa Alcalde Ezequiel Massoni.

Desta forma non se poderá circular e tampouco se permitirá a entrada e saída de vehículos aos garaxes deste vial, nin tampouco ás zonas de servizo, entre as oito da mañá e as oito da tarde deste venres 31 de xullo.

As obras de acondicionamento do pavimiento que se están executando, continúan esta xornada do venres co asfaltado da rúa; uns traballos que xa que se ralizaron no primeiro tramo deste vial do centro urbano, que se atopaba notablemente deteriorado.

Unha vez que se termine con esta parte do proxecto, completarase a actuación co pintado dunha nova sinalización horizontal, así como das prazas de estacionamento que quedarán habilitadas.