Desarticulan un punto negro de venda de droga no centro de Pontevedra

Desarticulación dun punto de venda de droga polo miúdo no centro de Pontevedra © Policía Nacional

A Policía Nacional de Pontevedra detivo un veciño de Pontevedra de 22 anos de idade por un delito de tráfico de drogas pola venda polo miúdo de haxix e marihuana a terceiras persoas que a diario frecuentaban o seu domicilio.

Segundo a investigación policial, a venda producíase na súa propia vivenda e tamén nas inmediacións.

As informacións iniciais partiron de axentes doutras unidades nas que poñían en coñecemento do grupo de Prevención da Delincuencia que nun domicilio de Pontevedra poderíase estar a vender droga baixo a práctica do menudeo.

Esta situación xeraba entre os veciños unha situación de inseguridade.

A Policía iniciou entón as as pescudas que desembocaron na incautación de varias vendas de pequenas cantidades de haxix e heroína a varios compradores. Posteriormente estableceuse un dispositivo no que se detivo ao presunto autor dun delito contra a saúde pública.

No momento da súa identificación e tras un cacheo intervéuselle unha bolsa que contiña ao marihuana cun peso de 4,3 gramos e que estaba oculta na súa roupa interior. Ademais o detido de forma voluntaria fixo entrega aos axentes policiais dunha caixa que tiña no seu domicilio e que contiña unha tableta de haxix cun peso de 97,7 gramos, unha bolsa de plástico contendo cogollos de marihuana cun peso de 77,8 gramos e outro anaco haxix cun peso de 12,1 gramos, ademais dos utensilios empregados para a manipulación e pesada de substáncialas estupefacientes.

A persoa detida, tras a elaboración do atestado, foi posto ao dispor da autoridade xudicial.