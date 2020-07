A Xerencia comprométese a manter o servizo de medicina e enfermaría no consultorio de Ponte Sampaio

Representantes da Federación de Asociacións de Veciños Castelao mantiveron este mércores unha reunión coa Xerencia do Sergas na Área Sanitaria Pontevedra-Salnés na que falaron da problemática existente na parroquia de Ponte Sampaio pola supresión do servizo médico no consultorio que o Sergas, ata antes da pandemia da Covid-19, mantiña nese lugar e que ten preto de mil cartillas.

Na xuntanza tamén participaron dous representantes da Plataforma en defensa do consultorio de Ponte Sampaio.

Segundo informaron dende a Federación Castelao, a Xerencia comprometeuse a que "o consultorio de Pontesampaio continuará prestando o servicio que viña desenvolvendo ata antes da pandemia" e continuarán exercendo as súas funcións e servizos á cidadanía un médico e un enfermeiro. "Para entendernos, non se vai pechar o consultorio de Ponte Sampaio", subliñaron dende Castelao.

Esta Federación engadiu que "o compromiso adquirido polo Xerente é que en agosto, unha vez analizadas condicións de se o consultorio cumpre cos requisitos dos protocolos para as instalacións sanitarias (carreiros diferentes de entrada e saída, carreiros diferentes para persoas con problemas respiratorios, etc), se voltaría con carácter inmediato a dar o servizo de medicina e enfermaría no mesmo".

Na vindeira semana o persoal técnico do Sergas e o persoal técnico do Concello van avaliar cada un dos edificios existentes en Ponte Sampaio por se non fose viable desenvolver na súa totalidade os servizos de medicina e enfermaría á vez no citado consultorio.

A Federación indicou que existen alternativas coma o edificio do matadoiro ou a casa da escola.