Cerdedo-Cotobade activa un plan para protexer as súas 18.000 hectáreas forestais

Dezaoito incendios e 133 hectáreas queimadas cada ano. É a incidencia do lume na masa forestal de Cerdedo-Cotobade, que afecta especialmente a Tenorio, Viascón e Borela. Con eses datos na man, o goberno municipal deseñou un plan de prevención e defensa contra os incendios.

Este plan está centrado especialmente na protección das súas 17.960 hectáreas de terreos de monte e mato, unha cifra que representa máis do 80% do territorio do municipio.

O documento, que foi aprobado inicialmente a finais de xuño e superou a fase de información pública, está orientado especialmente á adopción de medidas de prevención, extinción e vixilancia e complementarase con accións de concienciación e colaboración veciñal.

O estudo previo afonda nas características dun municipio que ten o 60% do seu espazo catalogado como monte veciñal e que conta cunha orografía especialmente agreste con zonas de moita pendente, o que dificulta a adopción de medidas.

Ademais, establécese que as contornas de maior risco son Tenorio, Viascón e Borela, que sufriron o 78% de toda a superficie queimada na última década, e, en menor medida, San Xurxo de Sacos, que rexistra moitos focos pero con escasa incidencia.

Tamén se engade que, polo menos, o 70% dos lumes son intencionados.

Ante esta situación, o plan establece diversas medidas que están en marcha, como o establecemento de puntos de vixilancia en Quireza, San Xurxo e Viascón pola súa vulnerabilidade e condicións de visibilidade e a xestión municipal da biomasa, de xeito directo sobre as infraestruturas, equipamentos e liñas eléctricas e de xeito indirecto nas contornas dos núcleos e destes espazos con franxas de protección de 50 metros.

Todo elo compleméntase co mantemento dos 600 quilómetros da rede viaria -incluíndo camiños-, as queimas controladas, a limpeza dos 140.000 metros de cortalumes e a reposición dos 45 puntos de auga -seis para helicópteros en Borela, Arén, Vilariño, Corredoira, San Xurxo e Tenorio e 39 terrestres- que permiten subministrala ao 100% do territorio en só dez minutos.

Ademais, o plan fixa os medios humanos co distrito forestal, Seaga, brigadas municipais, Protección Civil e persoal complementario para rozas, que actuarán especialmente nas épocas de risco alto entre xullo e setembro e medio, os meses de marzo a xuño e outubro.

Finalmente, tamén se estableceron catro códigos de alerta que implican a posta en marcha de comités de seguimento e protocolos segundo a gravidade do caso.

"Esta cuestión é unha absoluta prioridade sempre e máis cos sete focos de lumes que tivemos onte e que desgrazadamente foron provocados", explicou o alcalde, Jorge Cubela, que considera que este plan axudará a combater os lumes porque aplica medidas e establece accións de mellora "que xa están a reducir a afección e incidencia dos lumes".