A Fanpa deixará de xestionar os comedores escolares e o Plan Madruga pola imposibilidade de cumprir o protocolo da Xunta

A Federación de Asociacións de Nais e Pais do Alumnado de centros públicos dá provincia de Pontevedra (FANPA) deixará de xestionar os comedores escolares e do Plan Madruga no próximo curso escolar 2020-2021, así o confirmou o seu presidente Rogelio Carballo.

O motivo desta decisión, adoptada este martes no seo dunha reunión coas Anpas, é a "imposibilidade" de cumprir coas medidas contempladas no protocolo impulsado pola Consellería de Educación. Do mesmo xeito as Anpas expresaron a súa negativa para organizar actividades extraescolares.

Segundo explicou Rogelio Carballo co protocolo da Xunta "non poderemos atender á totalidade das familias" xa que as medias que impón reducirán a capacidade dos comedores "a unha décima parte", como puideron comprobar en varios ensaios levados a cabo nos últimos días en diferentes centros educativos.

A Fanpa rexeita ter que decidir a que familias préstaselles este servizo e cales quedan fóra "nós non podemos facer esa escolma, nin nos pagan por iso nin imos ser responsables dese conflito social", dixo Carballo.

O presidente da Fanpa suma á redución de aforo nos comedores o incremento do custo que, como mínimo, duplícase.

Finalmente, o terceiro motivo polo que a Fanpa deixará de xestionar os comedores escolares e o Plan Madruga é que o protocolo da Xunta "traslada toda a responsabilidade ás Anpas e ás Federacións" diante de calquera problema que poida xurdir. Isto inclúe desde unha posible reclamación penal por danos á saúde ata unha indemnización por gastos económicos derivados dun contaxio.

A Fanpa pediu "lealdade" á Xunta para que non descargue directamente a responsabilidade nas asociacións de nais e pais "porque iso é inxustísimo", ademais reclama que "se queremos manter as condicións que marca ese protocolo nós queremos que ese comedor sexa para todos os usuarios que o viñan utilizando" polo que se necesitarán máis espazos e tamén "evidentemente" requirirase máis presuposto "todos eses incrementos de custo tenos asumir a Consellería e non as familias" xa sexa por contratación directa ou a través de subvencións.

Rogelio Carballo lembrou que as Anpas son asociacións sen ánimo de lucro nas que os seus directivos non cobran por desenvolver ese traballo e con todo xestionan o 50 % dos comedores escolares dos centros públicos da provincia.