O Club de Leóns entrega dispensadores de xel a varias institucións de Pontevedra

O Club de Leóns de Pontevedra recibiu da Federación de Clubs de Leóns de España, varios dispensadores de xel, máscaras e pantallas, que procederá a entregar a varias institucións de Pontevedra.

Este martes 28 de xullo o presidente do club, Julio Vilas, fixo entrega de dous dispensadores, máscaras e pantallas, ao pai Gonzalo, encargado do comedor de San Francisco e representante do mesmo en RedeAxuda.

Este mércores entregaranse na Igrexa da Virxe Peregrina e para o xoves acudirán á Residencia urbana para maiores Soremay e ao Centro de día AFAPO.

Por último, o venres entregarán dispensadores ao Albergue de peregrinos Virxe Peregrina.