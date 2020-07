Novo incendio en Viascón. "Non pode ser casual", afirma Rueda

Medio Rural traballou na tarde deste martes para apagar outro incendio forestal localizado nos montes de Viascón. O sexto rexistrado no mesmo día no municipio de Cerdedo-Cotobade.

Nos labores de extinción ocupáronse 6 helicópteros, 1 avión, 3 axentes, 8 brigadas, 5 motobombas e unha escavadora.

Tamén pola tarde os fortes refachos de vento do nordeste reavivaron un foco nos montes de Almofrei que foi atacado por dous helicópteros, unha motobomba, unha brigada e un axente.

Do mesmo xeito que fixo a Consellería do Medio Rural, que considera que hai unha "clara intencionalidade" nestes incendios, o vicepresidente da Xunta en funcións, Alfonso Rueda trasladou unha mensaxe de ánimo a todos os veciños de Cerdedo Cotobade e declarou que a coincidencia de todos estes lumes no monte "Non pode ser casual".

"Ánimo, e recordade que a loita contra os incendiarios é tarefa de todos. Se ves lume chama 085", dixo o número dous do Goberno galego na súa conta de Twitter.

Ademais do 085 existe un número de teléfono anónimo e gratuíto para denunciar calquera actividade incendiaria (900 815 085).