O 'Demoday' do coworking de Barro pon un fin presencial á tutela de iniciativas emprendedoras a través da telemática

A quinta edición do coworking de Barro concluíu este martes coa celebración do denominado 'demoday', ou presentación das vinte iniciativas emprendedoras que recibiron formación nos últimos meses. Unha xornada de carácter presencial, a diferenza do desenvolvemento do programa, que dadas as limitacións ás que obrigou o estado de alarma, tivo que trasladarse ao ámbito telemático para posibilitar o seu desenvolvemento.

'Apostando por un futuro sostible en 2030' é o lema que titulou esta convocatoria, na que os proxectos tutelados vincúlanse á sustentabilidade, a tecnoloxía e os principais sectores produtivos da provincia. Todos eles tiveron ocasión de participar nun programa de asesoramento personalizado que inclúe formación grupal e titorías individuais, neste caso e a diferenza de anteriores edicións, a distancia.

Nieves Olivera, directora xeral da Escola de Organización Industrial - coa que colabora a Deputación para esta iniciativa -, destacou a necesidade de "estar preparadas e preparados para traballar e desenvolverse en contornas de transformación constante". mulleres. A presidenta da entidade Provincial, Carmela Silva, incidiu no feito de que once das iniciativas participantes, estean promovidas por mulleres: "encántame que sexamos emprendedoras porque somos o 60% das tituladas universitarias, temos as mellores notas e, con todo, queda por dar ese paso de empoderarnos e poñer en marcha os nosos proxectos".

Xosé Manuel Fernández, alcalde de Barro, agradeceu a iniciativa da Deputación e a Escola de Organización Industrial, "axudándovos a afrontar as vosas ilusións e proxectos de futuro a través da formación, con espazos como este de Barro, para que todas e todos teñades máis oportunidades”. Entre estes proxectos hai unha iniciativa dedicada á cría de insectos para producir ingredientes orgánicos de alta calidade destinados á alimentación animal; fabricación de paneis de revestimento de paredes feitos con residuos da industria pesqueira, ou unha empresa de patés de cogumelos e cogomelos das Rías Baixas.