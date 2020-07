A conselleira asegura que as obras no Colexio do Carballal estarán rematadas para o inicio do novo curso

Carmen Pomar visita o CEIP do Carballal © Xunta de Galicia

A conselleira de Educación, Universidade e Formación Profesional en funcións, Carmen Pomar, visitou este martes o CEIP do Carballal, onde comprobou a evolución da obra de rehabilitación enerxética que o seu departamento está a realizar neste centro por importe de 656.817 euros. Pomar sinalou que os traballos avanzan a bo ritmo e que, dado que o prazo de execución das obras é de 2 meses e medio, o obxectivo é telas rematadas para o inicio do novo curso.

A mellora da eficiencia enerxética deste centro inclúe o illamento exterior da fachada mediante sistema tipo SATE de poliestireno expandido EPS. Así mesmo instalaranse fiestras novas de carpintería de aluminio con rotura de ponte térmica e vidro dobre baixo emisivo, e novas persianas de lamas de aluminio inxectadas con espuma de poliuretano para mellora do seu illamento térmico.

A maiores realizaranse melloras nos revestimentos e carpintería interior e repararanse e pintaranse os paramentos interiores.

Tal e como explicou a conselleira en funcións, todas as actuacións combinadas suporán un aforro enerxético anual do 24,19% en consumo de enerxía primaria e do 26,52 % en emisións de CO2, e redundarán nun maior confort térmico para a comunidade educativa do CEIP do Carballal.