Os cinco incendios en Cerdedo-Cotobade foron obra de "criminais", segundo o alcalde

Os cinco incendios que se declararon en Cerdedo-Cotobade nas últimas horas, catro en Tenorio e un en Borela, foron "ataques intencionados", segundo o alcalde, Jorge Cubela, que cualificou aos autores como "criminais da terra" sobre os que debe caer "todo o peso da lei".

Tras amosar o seu "fondo malestar" por estes primeiros incendios forestais do verán no seu municipio, Cubela explicou que o lume arrasou 1,5 hectáreas de arborado e foi controlado rapidamente polas brigadas de Medio Rural.

"Ardeu pouco para os parámetros habituais, pero é que a min que se queime un só metro cadrado xa me parece unha barbaridade e dende o Concello non imos consentir estes ataques ao noso valioso territorio e ao noso rico medio ambiente", sinalou o alcalde.

Os cinco incendios, desvelou o rexedor, foron intencionados pola súa situación, secuencia e inicio consecutivo e condenou que os pirómanos "poñan en risco" as vidas dos veciños, as súas vivendas, as empresas e negocios, os cultivos, os montes e os importantes valores naturais, ambientais e paisaxísticos dos que goza o municipio.

Ante esta situación, Cubela reclamou a "máxima colaboración" dos veciños do concello, pero especialmente das zonas máis afectadas, que soen ser as parroquias de Tenorio, Viascón, Almofrei e Borela, para identificar os autores e que sexan postos a disposición xudicial.

"Creo que é labor de todos a protección das vidas, das casas dos veciños e do noso monte", concluíu o alcalde.