Moraña reforma as pistas que conectan Souto, Aldea da Fonte e Grixó

Visita das autoridades ás obras de mellora no Souto © Concello de Moraña

Case 40.000 euros investirá o Concello de Moraña en melloras viarias na parroquia de Lamas, que veñen de comezar co acondicionamento das pistas internas que conectan os lugares do Souto, Aldea da Fonte e Grixó dende o entronque coa estrada autonómica PO-226.

Esta actuación, que está a ser executada pola empresa Taboada y Ramos, realízase en tres treitos que presentan diferentes características e que, conxuntamente, contan con 830 metros de lonxitude. Ten un prazo de execución de dous meses.

O proxecto consiste na limpeza integral das cunetas, o aproveitamento máximo da plataforma da calzada que está limada pola vexetación en diversos puntos, unha actuación de ensanche ou a dotación de marxes de zahorra nos lugares con sobreancho.

O fresado nas zonas de vella pavimentación, o reasfaltado con mestura bituminosa en quente de cinco centímetros de groso e o realce das tapas de rexistro pertencentes á rede de saneamento completan a actuación.

Con motivo do inicio dos traballos, a alcaldesa de Moraña, Luisa Piñeiro, achegouse ata a zona xunto o director de obra, a arquitecta municipal e un representante da empresa para realizar axustes nas medicións segundo as necesidades detectadas e as demandas veciñais e para determinar melloras no remate das cunetas e na adopción de medidas de seguridade viaria.

"Estas pistas teñen o firme en mal estado e están a perder anchura pola presenza de maleza, polo que precisamos recuperar espazo na calzada e renovar a capa de rodadura para garantir unha axeitada mobilidade aos veciños destes tres lugares", explicou a rexedora.