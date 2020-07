As dilacións indebidas rebaixan a 9 meses de prisión a condena para o Mulo e o Pimpo por branqueo

Rafael Bugallo Piñeiro, O Mulo © Salvador Sas / POOL Rafael Bugallo Piñeiro, O Mulo © Salvador Sas / POOL

A Sección Cuarta da Audiencia de Pontevedra condenou a 9 meses de prisión a Rafael Bugallo Piñeiro, O Mulo, e o seu exsocio e excuñado Enrique Martínez Santiago, alias O Pimpo, polos delitos continuados de branqueo de capitais derivados do tráfico de drogas.

O xuízo resolveuse este martes mediante un acordo de conformidade entre as partes.

A Fiscalía tivo en conta a atenuante moi cualificada de dilacións indebidas xa que este caso iniciouse cunha investigación no ano 1998. Esta circunstancia rebaixou considerablemente a petición inicial de penas que sumaba un total de 51 anos de cárcere para as once persoas imputadas, ademais dunha petición de multa total que ascendía a preto de 17 millóns de euros.

En virtude do acordo alcanzado hoxe o cambadés O Mulo e e vilanovés O Pimpo son os únicos condenados a penas de prisión, concretamente a 9 meses para cada un, ademais de senllas multas de 41.961 e de 12.877 euros, respectivamente.

Tamén son condenadas pola súa participación como beneficiarias a título lucrativo a exmujer Mari Nieves e dous fillos de Rafael Bugallo, O Mulo e a exmujer María Dolores e dous fillos de Enrique Martínez, O Pimpo.

Todos eles recoñeceron os feitos polos que lles acusa o Ministerio Público, isto é que "de común acordo e coa intención de investir o diñeiro obtido polas súas actividades relacionadas co narcotráfico e aproveitar o diñeiro obtido co mesmo procederon a realizar diversos gastos e investimentos".

Pola contra, o tribunal absolveu outras tres persoas imputadas nesta causa despois de que o fiscal retirase os cargos contra eles.

O acordo de conformidade tamén inclúe o comiso definitivo de moitas das súas propiedades, entre as que aparecen chalés, pisos, áticos, locais comerciais e casas rurais ou parcelas edificables a maioría situados na comarca de Arousa-Salnés.

O tribunal decidirá na sentenza sobre a suspensión desta condena, unha petición dos avogados das defensas á que non se opón a Fiscalía. A sentenza é firme e contra ela non cabe recurso.