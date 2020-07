Pontevedra inaugurará o 4 de agosto a renovada ponte do Burgo

Tras case ano e medio de obras, a remodelación da ponte do Burgo xa está rematada. A falta de pequenos retoques na súa iluminación, o Concello puxo data á súa inauguración. Será o vindeiro martes 4 de agosto, segundo avanzou o edil Demetrio Gómez.

Ante a pandemia da COVID-19, as celebracións serán máis modestas das planeadas inicialmente. Así, ás dez da noite abrirá a exposición sobre a ponte e, media hora máis tarde, acenderase o novo alumado monumental.

Ás once, por espazo duns minutos, tamén se activará o alumeado ornamental de cores, para que os cidadáns poidan velo. Esta iluminación, que cambiará a súa cor en función dos días, acenderase en ocasións especiais.

Para evitar aglomeraciones, Demetrio Gómez recordou que a iluminación da ponte poderase ver ao longo do quilómetro e medio que hai entre ambas beiras do río, desde a ponte das Correntes e a ponte de Santiago.

Ademais, os días 12, 19 e 26 de agosto organizaranse dúas rutas guiadas pola ponte -unha infantil e outra para adultos-, para divulgar a súa historia e os detalles do seu rehabilitación.

O responsable de Mobilidade no goberno municipal destacou que a rehabilitación da ponte do Burgo foi "exemplar" e logrou darlle un "carácter de vangarda e modernidade" e, ao mesmo tempo, "ser respectuosos co patrimonio".

Demetrio Gómez sinalou que esta nova ponte servirá para "unir a cidade" co barrio do Burgo e reforzar a súa presenza como "elemento central" do Camiño Portugués a Santiago.