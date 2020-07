Alertan de cinco incendios forestais en Cerdedo-Cotobade no prazo dunha hora

O Concello de Cerdedo-Cotobade estase a ver seriamente afectado este martes 28 de xullo polos incendios forestais, e é que a primeira hora da mañá e en algo máis dunha hora declaráronse cinco incendios no municipio.

Segundo recoñece a consellería de Medio Rural, esta situación "evidencia unha clara intencionalidad", e pide a través do perfil do 085 denunciar "calquera movemento ou conduta sospeitosa no teléfono anónimo, confidencial e gratuíto 900 815 085".

En concreto, segundo informou a Xunta de Galicia, catro deses incendios rexistráronse na parroquia de Tenorio, e outro máis na de Borela.

Precisamente este último é e que máis preocupa. Iniciado ás 9:56 horas, na súa extinción traballan 1 axente, 3 brigadas, 3 motobombas e 1 helicóptero, e solicitouse a colaboración de dous avións.

En canto aos producidos en Tenorio, dous deles seguen considerados como activos. Un iniciouse ás 8:39 da mañá e no seu control traballan 1 axente, 2 brigadas e 1 motobomba; mentres que o outro comezou ás 9:11 horas traballando na súa existinción 3 brigadas e 3 notobombas.

Os outros dous incendios declarados en Tenorio danse por controlados. O primeiro tivo o seu inicio ás 9:17 horas e foi considerado controlado ás 9:50 grazas ao esforzo de 1 axente, 3 brigadas e 3 motobombas; e do último tívose constancia ás 9:36 horas sendo controlado ás 9:50 por 1 axente e 1 brigada.