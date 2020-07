Moraña renova o seu amor ao Carneiro ao Espeto en tempos de coronavirus

51 Festa do Carneiro ao Espeto de Moraña © Cristina Saiz

A situación sanitaria obrigou a cancelar moitas celebracións, outras en cambio modificaron a súa estrutura tradicional mantendo a súa esencia.

É o caso da Festa do Carneiro ao Espeto de Moraña, que este domingo chegou á súa 51ª edición desafiando á pandemia.

Declarada como Festa de Interese Turístico, o Carneiro ao Espeto viviu o seu día grande co asado tradicional de 50 pezas para preto de 1.000 comensais. Iso si, nin o propio cociñado nin o xantar celebrábanse esta vez na céntrica Carballeira de Santa Lucía, senón que as comidas trasladáronse aos domicilios particulares.

Os mestres asadores comezaron como cada ano ben cedo o seu traballo, ás 6.00 horas da mañá e esta vez na chaira do Multiusos na busca dun maior distanciamento entre as persoas participantes e espazo para as recollidas particulares en coche. Quedaban por diante unhas oito horas de traballo ata comezar a repartir os deliciosos lotes xa reservados previamente polos veciños.

Mentres tanto o resto de Moraña empapábase de celebración, con pasarrúas animando cada recuncho e un dos espectáculos programados na Carballeira, un monólogo do humorista Xosé Antonio Touriñán que chegou ao límite de 500 espectadores fixado como aforo máximo polas restricións do Covid.

Un Carneiro ao Espeto en definitiva diferente polas circunstancias pero co ánimo e bo ambiente que sempre lle caracteriza, esperando iso si poder volver á normalidade o próximo verán.

"Estamos moi satisfeitos de poder manter a nosa tradición e da resposta dos veciños", sinalou hai uns días a alcaldesa, Luisa Piñeiro, aínda que "botamos de menos a toda a xente que acudía do resto de Galicia e de España para abarrotar a nosa localidade e aos que esperamos ver o próximo ano".