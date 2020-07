O perfil de Instagram denunciado por Vilagarcía lamenta a persecución do Concello

Os responsables da conta "VilagarcíadeArousa" en Instagram, denunciada por Vilagarcía ao entender que están suplantando a súa identidade, aseguran que a versión ofrecida polo goberno municipal está chea de "falsidades" e din ser vítimas da "persecución" por publicar comentarios críticos contra o Concello.

Afirman que "xamais quixemos" facerse pasar polo Concello e destacan que se trata dunha conta "xestionada por cidadáns" que comparte información dos eventos que se celebran na cidade e diferentes fotos da súa día a día.

"Non pretendemos facernos pasar por un organismo oficial e moitas das nosas publicacións están redactadas desde a ironía e a acidez, a cal parece molestar en Ravella. Por algo será", engaden.

Ademais, sinalan que "en ningún momento" o goberno municipal, como eles mesmos revelaban, púxose en contacto por este asunto, máis aló dunha única mensaxe recibida en marzo de 2019 para que retirasen -como así fixeron- o escudo do Concello do seu perfil.

"Levamos máis de tres anos coa conta e non hai un só comentario ou mensaxe no que digamos que somos a conta oficial do Concello", explican os seus coordinadores.

Están convencidos de que a decisión do goberno municipal chega por mor dunha serie de publicacións críticas co Concello e por "dar voz" a outras formacións políticas.

"Falar de Vilagarcía non molesta a ninguén ata que se critican decisións do goberno local", afirman os responsables da conta, que subliñan que eles se limitaron a "poñer sobre a mesa" certos debates "e por iso viñeron a por nós a degolo".