O Grove destinará case 30.000 euros a obras de mellora no mercado municipal

Despois do verán, O Grove vai a acometer obras de mellora na praza de abastos. Nos últimos meses foron detectados problemas de atoamento nalgún dos desaugadoiros do mercado que, aínda que xa non é propiedade do Concello este é responsable do seu mantemento.

Neste caso trátase de cambios e actuacións nos rexistros e nas zonas de lavadoiro dos postos, que se ven moi deterioradas debido ao tipo de produtos cos que se traballa e que precisan continuo mantemento.

Deste xeito a intervención realízase antes de que se poidan agravar problemas con tubaxes ou filtros da zona e buscarase a substitución destes por materiais de moita maior calidade que poidan prolongar o período de vida e uso dos postos municipais.

A obra requirirá un investimento de 27.563 euros, que serán achegados polo Plan Concellos da Deputación de Pontevedra.