A Policía Local do Grove intensifica os controis nas praias

© Concello do Grove

Os controis nas praias do Grove esténdense por todos os areais do municipio, non só os principais e máis concorridos.

A Policía Local iniciou un roteiro por diversos areais para asegurarse de que se cumpren as medidas sanitarias recomendadas.

En concreto os axentes prestan especial atención ao uso de máscaras e ao mantemento da distancia de seguridade nas diferentes praias.

Así, nos últimos días a Policía realizou controis en praias como Burato da Londra, As Pipas, Sexeiliños e na praia canina do Espiño.

En todos os casos, confirma o Concello do Grove, a Policía Local realizou funcións informativas agradecendo o respecto ás normas por parte da gran maioría de usuarios.