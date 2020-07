Tres mozas furtan 21 artigos dunha tenda usando unha bolsa preparada para eludir as alarmas

A Policía Nacional identificou tres mozas, dúas delas menores, tras ser interceptadas pola encargada dunha tenda de roupa na zona comercial furtando artigos utilizando para iso unha bolsa habilitada para eludir os dispositivos de seguridade dos locais.

Tras a alerta da encargada da tenda, os axentes da Policía Nacional dirixíronse ao lugar inmediatamente e, tras solicitar datos das presuntas autoras dos furtos, efectuaron unha batida pola zona e localizáronas nas inmediacións do establecemento.

Unha delas levaba unha bolsa de grandes dimensións habilitada no interior para eludir os sistemas de seguridade cos que as tendas dotan á súa mercadoría, na que había múltiples artigos do establecemento, de tipo téxtil e cosméticos, cos seus correspondentes dispositivos de alarma.

A outra moza portaba unha bolsa con varias pezas de roupa do establecemento e a terceira non levaba bolsa, aínda que estivera no interior da tenda tamén.

Os policías comprobaron que portaban un total de 21 artigos da tenda, valorados en 303,79 euros.

As tres mozas son naturais de Ciudad Real. Dúas delas carecían de documentación, polo que foron trasladadas a dependencias policiais para comprobar a súa identidade e ser entregadas aos seus proxenitores.