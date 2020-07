O Concello do Grove pide aos veciños que tiren o lixo ás horas establecidas

Contedor de vidro (arquivo) © Mónica Patxot

O goberno local do Grove solicitou a colaboración dos veciños para que cumpran a normativa relativa á xestión dos residuos, xa que nas últimas datas recibiu diversas queixas respecto diso.

A problemática vén por unha banda do incremento das cantidades de lixo debido á alta ocupación do municipio no verán, e por outro das altas temperaturas que provocan cheiros se se depositan residuos orgánicos fóra do horario que corresponde.

Ademais detectáronse problemas de ruídos nalgunhas rúas do centro, asegura o Concello, debido aos contedores de recollida selectiva de vidro, nos que só se poden depositar os residuos antes das 0:00 horas da noite.

Ante esta situación o Concello do Grove anuncia que levará a cabo unha campaña informativa na que revisará e renovará os carteis que sinalan os horarios establecidos para este servizo (o lixo só pode depositarse a partir das 20:00 horas).

Ademais a administración local lembra que no caso de que se produzan incumprimentos a normativa municipal contempla sancións económicas para os infractores.