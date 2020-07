Os traballadores públicos dependentes de Política Social dan tregua ás súas protestas ata o mes de setembro

Este último xoves de xullo traballadores públicos dependentes da Consellería de Política Social volvían concentrarse ante a residencia de maiores de Campolongo, tal e como veñen facendo desde o pasado mes de maio. Seguen reclamando melloras laborais que pasan por aumento dos persoais, incremento igualmente de recursos materiais e compensación de domingos traballados.

Polo momento e desde que se iniciaron estas protestas, a reivindicación inicial de poder tomar vacacións durante os meses estivais, si foi atendida. En canto ao resto "seguiremos mentres nos acompañen as forzas ata conseguir algo". A concentración deste xoves rexistraba un número menor de asistentes que atribúen precisamente a que "hai persoal fixo de vacacións e outros que foron contratados no verán teñen medo a manifestarse".

Esta circunstancia e a previsión de que a actividade política autonómica sexa máis reducida durante as próximas semanas, fai que as centrais sindicais haxan dedicido darse unha paréntese de descanso no mes de agosto e retomar as protestas en setembro.

Protestas que poderían ir máis aló que as concentracións #ante estes centros públicos. Con todo tamén sinalan que "a marxe de manobra de protestas en Política Social é moi pequeno. Se convocamos unha folga o cento por cento do persoal é servizos mínimos".