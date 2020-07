O Carneiro ao Espeto máis seguro: 50 años para levar e comer na casa mil persoas

Nin a pandemia poderá coa Festa do Carneiro ao Espeto de Moraña. O Concello celebrará este domingo 26 de xullo a 51 edición do evento cunha 'nova normalidade' adaptadta ás restricións para evitar os contaxios e xa ten todo listo para preparar a comida que este ano os veciños e visitantes levarán para as súas casas, substituíndo a habitual comida popular ao aire libre na Carballeira de Santa Lucía, que adoita reunir a 4.000 persoas.

En concreto, o Concello preparará 50 cordeiros coa tradicional técnica dos mestres asadores do municipio e contará cun milleiro de comensais. Este ano, desta forma, as comidas familiares nos domicilios dos propios veciños serán a cita central da festa.

O asado será na explanada do Multiusos de Moraña e marcará o inicio da xornada festiva do domingo, xa que arrincará ao amencer e prolongarase por espazo de oito horas ata que, ao redor das 13.30 horas, comece a retirada dos lotes nos vehículos dos comensais.

A adopción de estritos protocolos de seguridade sanitaria e as limitacións que marcarán toda a festa van reducir a afluencia da festa, que en anos anteriores adoitaba reunir a unhas 25.000 persoas durante todas as actividades da fin de semana. De todos os xeitos, desde o concello considérase un éxito as reservas de cordeiro e a elevada asistencia aos distintos espectáculos na actual situación, con aforo e medidas de seguridade e hixiene.

A alcaldesa, Luisa Piñeiro, indicou que está satisfeita por poder manter a tradición e tamén pola resposta dos veciños, xa que o 25% da poboación de Moraña vai compartir o Carneiro ao Espeto. Destacou, ademais, que o esforzo de todos permitiu "establecer uns protocolos pioneiros á vez que áxiles" que van conseguir que Moraña organice unha das citas gastronómicas máis multiudinarias, á vez que seguras, de España no actual contexto de crise sanitaria.

A festa gastronómica complementarase, ao longo de toda a fin de semana, cunha decena de espectáculos variados que esixen de retirada previa de entrada gratuíta, uso de máscara, respecto ao asento asignado para manter a distancia interpersoal, hixiene de mans na entrada e acceso ordenado e espaciado do público.

O venres pola noite presentarase ao aire libre o documental El secreto de la Festa do Carneiro e haberá un concerto de De Vacas; e o sábado terá lugar un espectáculo de Novo Circo, o humor de Píscore e a actuación do cantautor Luís Emilio Batallán.

O día grande, o domingo, dispoñerase de animación coa charanga Vos Encerellados, de humor co monólogo do actor galego Xosé Antonio Touriñán, de música con Galifunk Brass e poñerase o peche, xa pola noite, co espectáculo de música, baile e folclore Amantes dá Terra, coa compañía Queimán e Pousa.