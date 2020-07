Non haberá cambios nas axudas municipais a autónomos e microempresas

Pepa Pardo e Rafa Domínguez no pleno municipal © Mónica Patxot César Mosquera, no pleno municipal © Mónica Patxot Yoya Blanco e Gerardo Pérez Puga no pleno municipal © Mónica Patxot

As axudas aprobadas polo Concello para autónomos e microempresas cuxa actividade se viu afectada pola COVID-19 non introducirán novos cambios. Así o acordou o pleno da corporación municipal que, cos votos de BNG e PSdeG-PSOE, rexeitou a moción coa que o PP pedía que se reformularan as liñas de subvención.

O portavoz popular Rafa Domínguez, ademais de denunciar que estas axudas "se solapan" coas subvencións impulsadas pola Xunta de Galicia reclamou ao goberno que "empecen a acordar" coa oposición as medidas para a reactivación económica da cidade.

Domínguez, que volveu a reclamar que se reduza de maneira "puntual" a fiscalidade de empresas e autónomos afectados pola crise, lamentou que para acceder a estas axudas os interesados teñan que facer investimentos "porque ahora mismo muchos no pueden".

"Cuando alguien se ahoga no quiere un gintonic, quiere un flotador", sinalou o líder dos populares.

César Mosquera, edil do BNG, defendeu pola súa banda as axudas aprobadas polo goberno municipal e explicou que o Concello, para abordar a falta de liquidez do sector, ofrecerá adiantos de diñeiro para poder iniciar as actuacións que integran estas subvencións.

Estas axudas están dotadas con 1.250.000 euros pero, segundo Mosquera, poderanse ampliar no caso de que se esgote todo o crédito dispoñible.

Esta partida ía incluída na modificación de crédito que, por valor de 3.435.000 euros, aprobou o pleno da corporación e que permitirá afrontar, entre outros, obras de accesibilidade urbana, a reforma do parque de bombeiros ou reforzar as subvencións a clubs deportivos e as axudas de emerxencia social.

A sesión plenaria deste luns autorizou, noutra orde de cousas, unha modificación do cadro de persoal do Concello e a adhesión de Barro e A Lama á mancomunidade turística Terras de Pontevedra.