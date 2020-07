Extinguen o incendio orixinado durante a noite en Punta Seame, en Portonovo

Incendio en Punta Seame, visto desde Areas © PontevedraViva Incendio en Punta Seame © PontevedraViva

Ao redor das 22.00 horas deste xoves 16 orixinábase un incendio en Punta Seame, en Portonovo, no municipio de Sanxenxo. As lapas víanse desde distintos puntos da ría e crearon nerviosismo entre a poboación residente na contorna de Canelas.

Ata o lugar desprazábanse dous camións de Emerxencias Sanxenxo, dúas brigadas de efectivos antiincendios, un axente forestal e un camión de Medio Rural. Trátase dunha zona de monte baixo con presenza de moita vexetación, principalmente toxos e un piñeiro, que rapidamente prenderon coa axuda dos refachos de vento ofrecendo unha imaxe que desatou as alarmas.

As lapas chegaron ata o peche da única vivenda que hai nesa zona. Con todo, non chegou a afectar á propiedade porque se produciu un cambio de aire e o lume puido ser controlado ao redor da medianoite. Non foi necesario que se desaloxase o domicilio.

Segundo o Concello de Sanxenxo, a superficie afectada sitúase en 2.000 metros cadrados. Os efectivos da loita contra incendios permaneceron na zona arrefriando todo o espazo afectado. Ata a zona tamén se desprazaba a Policía Local de Sanxenxo.

Os ventos do nordés e as altas temperaturas que este xoves alcanzaron os 35 graos facilitan a rápida combustión destas zonas de bosque. Para a xornada deste venres espéranse temperaturas que superen os 37 graos nas Rías Baixas.