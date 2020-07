Arde por completo unha nave de construcións metálicas en Vilagarcía

Un incendio que se orixinaba ao redor das 15.10 horas deste xoves 16 nunha nave de construcións metálicas situada na Rúa de Aralde, na parroquia de Sobrán, no municipio de Vilagarcía de Arousa, calcinaba por completo as instalacións sen que se producisen danos persoais, segundo informan desde o servizo de Emerxencias 112 Galicia.

Segundo testemuñas presenciais, escoitouse unha explosión e, de maneira inmediata, comezou a arder toda a estrutura desta fábrica. Segundo a información facilitada polos Bombeiros de Vilagarcía ao 112 Galicia, a estrutura viuse danada debido ás altas temperaturas que se alcanzaron no interior das instalacións. Foi decisiva a intervención dos equipos de extinción de incendios para evitar que as lapas afectasen á vivenda que se atopa lindeira a este recinto.

Ata o lugar desprazáronse os servizos sanitarios de urxencia que asistiron a unha persoa que sufría unha crise nerviosa. Os operarios da empresa atopábanse fóra da nave no momento en que se orixinou o lume.

A falta de esclarecer as causas polas que se producía este incendio, os primeiros datos apuntan a que unha faísca alcanzou un recipiente con líquido inflamable, que provocou a deflagración. Os equipos de intervención formados polos Bombeiros de Vilagarcía e do Salnés e do Servizo Municipal de Emerxencias de Vilagarcía continúan a última hora da tarde realizando tarefas de extinción, aínda que o lume está controlado, e arrefriando a zona.

Ata o lugar desprazáronse profesionais de Urxencias Sanitarias de Galicia-061, axentes da Policía Local e Nacional, ademais de membros de Protección Civil de Vilagarcía de Arousa.