Actividades familiares e unha exposición ao aire libre na senda de Portamós animarán a Festa do Carneiro

Actividades para escolares na 51 edición da Festa do Carneiro ao Espeto © Concello de Moraña

Este sábado 18 estréase o Roteiro dos Artistas en Moraña, un evento que se inclúe na programación da 51 edición da Festa do Carneiro ao Espeto. Trátase dunha proposta cultural que se centra nunha exposición ao aire libre coa participación de ao redor de vinte artistas e artesáns afeccionados do municipio.

Ao longo de 500 metros na senda de Portamós, no polígono industrial de Afieiras, poderanse ver diferentes elementos artesanais, pedras pintadas, cestería, calceta, manualidades, pinturas ou vimbios, entre outras curiosidades. A actividade iniciarase ás 11.00 horas do sábado e manterase aberta ata as 21.00 horas. Nese momento, o grupo A Rúe actuará na Casa da Cultura. O público que queira asistir terá que retirar previamente unha entrada gratuíta.

Durante estas xornadas, a programación correspondente a esta edición singular da tradicional Festa do Carneiro ao Espeto desenvólvese con actividades infantís e xogos como 'En busca do Carneiro perdido'. Este venres presentarase tamén a obra teatral 'Bernarda' de Malasombra Producións. Comezará ás 22.00 horas no Multiusos de Santa Lucía.

O domingo finalizarán as actividades desta semana coa actuación da Asociación Cultural de Acordeonistas Estradense ás 21.30 horas na Carballeira de Santa Xusta. Para todas estas actividades é necesario que o público recolla previamente unha invitación que permita controlar o cumprimento das distancias de seguridade entre os especta