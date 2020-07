'Reinicia o verán Poio' estréase cunha dobre cita musical en San Salvador

Unha dobre cita musical estreará esta próxima fin de semana a programación de 'Reinicia o verán Poio'.

As actuacións musicais, que levarán a cabo respectando todas as medidas de seguridade e distanciamento social, celebraranse no parque de Ánkar, na parroquia de San Salvador.

O primeiro espectáculo terá lugar o venres 17 ás 21.30 horas, a cargo do gaiteiro local Óscar Ibáñez, mentres que o sábado á mesma hora actuará Xabier Díaz con Adufeiras de Salitre.

Os dous concertos contarán cun aforo limitado de 400 persoas, que terán que permanecer sentadas durante as actuacións.

A apertura de portas do recinto está previsto en ambas as xornadas a partir das 20.30 horas, segundo informa o Concello de Poio.