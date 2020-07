VÍDEO.- O son do regreso da cidade á actividade: "Pontevedra reiniciou e reiniciou con seguridade"

Dálle a reproducir ao vídeo que acompaña esta información. É fundamental que actives o son. Poderás escoitar como soa a 'nova normalidade' en Pontevedra porque o son regresou dentro do proceso de reinicio da actividade económica tras o parón derivado da pandemia do coronavirus e pode palparse xa esa vida que palpita nas entrañas da cidade.

Este vídeo forma parte da iniciativa '#Pontelovers', o paraugas baixo o que a concellería de Promoción Económica e Turismo de Pontevedra engloba todas as accións postas en marcha para reiniciar Pontevedra, e a concelleira do ramo, Yoya Blanco, insiste en que a parte máis importante é ese son, "o son da actividade, do sector, da hostalería, do comercio...".

Yoya Blanco presentouno este xoves á vez que mostraba o novo material de merchandising da campaña de fomento do comercio e a hostalería segura e de proximidade lanzada por '#Pontelovers', camisetas, bolsas, pulseiras, camisetas, porta chaves (que se converten en abrelatas) e adhesivos que se distribuirán entre o comercio e a hostalería e na nova oficina de turismo situada na praza de España.

As extremas medidas de seguridade derivadas da pandemia restrinxen a repartición de material promocional, pero, dentro das restricións, distribuiranse estas pequenas promocións de Pontevedra entre os turistas e clientes habituais.

En canto ao vídeo, Yoya Blanco destacou que responde a un dobre obxectivo de trasladar a pontevedreses e visitantes que Pontevedra regresou á actividade e fíxoo con todas as condicións de seguridade para evitar os contaxios de coronavirus. "Volvemos, estamos aquí de novo, e con seguridade", insiste.

Así, por unha banda, traslada "que xa estamos na normalidade, abertos, traballando" e, por outro, que "estamos traballando nunha nova normalidade para que a cidadanía saiba que pode estar tranquila, que estamos nun destino seguro".

"Case tivemos a sorte de ser unha illa sanitaria, pero tamén cumprimos as medidas de seguridade", quero dar a coñecer Yoya Blanco, consciente de que, en xeral, a cidadanía está concienciada da necesidade de adoptar todas as precaucións, pero nunca está de máis lembrar que hai que cumprir as normas de hixiene, uso de máscara e distancia social.

A responsable de Promoción Económica quere lanzar unha mensaxe en positivo tras comprobar que xa se ve na rúa"un movemento despois da pandemia moi necesario" e que se pode palpar que "Pontevedra reiniciou e reiniciou con seguridade", pois ve xente pola rúa e que quen percorre Pontevedra faino con ganas de consumir e, ademais, "de consumir o noso porque é o momento".