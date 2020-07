Alerta amarela nas Rías Baixas ante a previsión de temperaturas que chegarán aos 37 graos

Termómetro en Pontevedra durante unha vaga de calor © Mónica Patxot A Xunta lembra a necesidade de hidratarse durante estas xornadas de temperaturas elevadas © 112 Galicia

O aire cálido africano chegou ás Rías Baixas e a situación anticiclónica con ventos do nordés provoca que as temperaturas alcancen rexistros superiores aos 34 graos. Por este motivo, desde a Xunta de Galicia alertan da situación de alerta amarela que afecta o sur da comunidade. Esta alerta significa que non existe risco meteorolóxico para a poboación en xeral, pero si para realizar determinadas actividades nas que a calor pode provocar danos á saúde.

Este xoves, entre as 15.00 e as 21.00 horas, o servizo de Meteogalicia anuncia temperaturas de 35 graos no litoral de Pontevedra cos ventos de nordés soprando moderados.

A situación repetirase durante o venres 17 debido ás altas presións. As temperaturas continuarán en ascenso e durante a tarde, os termómetros alcanzarán valores elevados situándose nos 37 graos na zona das Rías Baixas. Os ventos continuarán soprando do nordés.

O sábado manterase a influencia anticiclónica con aire cálido. Os ceos continuarán despexados e as temperaturas estableceranse entre os 19 e os 34 graos, con lixeiros descensos nas Rías Baixas. O vento cambiará a compoñente norte frouxo.

O anticiclón permanecerá sobre Galicia o domingo 19 e os ventos volverán soprar frouxos do nordés. As temperaturas máximas descenderán moderadamente para situarse entre os 17 e os 30 graos.

O tempo continuará sendo seco e asollado ata o luns. Xa a partir do martes aumentará a inestabilidade atmosférica cun lixeiro descenso das temperaturas que na zona sur de Galicia moveranse entre os 17 e os 27 graos.

Dende a Xunta de Galicia lembran que principalmente os nenos, os maiores e os enfermos crónicos necesitan extra hidratación durante estas xornadas de calor. Recomenda tamén utilizar roupa lixeira, lentes de sol, sombreiro e non escatimar en cremas de protección solar. Ademais, aconsella evitar as bebidas con cafeína e non realizar esforzos físicos. Ante calquera emerxencia está dispoñible o teléfono 112.