O primeiro incendio forestal do verán queima 2.000 metros cadrados en Sanxenxo

Sanxenxo rexistrou este mércores o primeiro incendio forestal da tempada estival. Ata o de agora o lume esquivara o municipio, pero sobre as 15.00 horas saltaron as alarmas nas inmediacións do punto limpo.

Segundo a información facilitada polo Concello de Sanxenxo, ardeu unha superficie arborizada de 2.000 metros cadrados.

O lume orixinouse por causas que se descoñecen e o primeiro aviso chegou aos servizo de emerxencias de Sanxenxo ás 14:56 horas.

A extinción do lume prolongouse durante aproximadamente unha hora e implicou a dotacións de Emerxencias Sanxenxo e dúas cuadrillas da Consellería do Medio Rural, que mobilizou medios terrestres e aéreos.