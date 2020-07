Os arroaces báñanse entre a Ponte das Correntes e a do Burgo

Arroaz nas proximidades da ponte do Burgo © PontevedraViva

Durante as últimas horas en varias ocasións, as persoas que transitaban pola contorna do paseo do Lérez pola Avenida de Uruguai e por Domingo Fontán puideron ver as habilidades dun grupo de arroaces que entraban pola desembocadura do Lérez situándose entre a ponte de As Correntes e o do Burgo.

Estes golfiños aproveitaban a preamar que se rexistraba preto das 12.00 horas para penetrar nesta zona da contorna urbana quizais en busca de alimento ou de augas máis quentes, porque segundo o servizo de Meteogalicia, a temperatura do mar atópase durante este mércores 15 a tan só 14 graos de temperatura nas Rías Baixas.

Estes mamíferos acuáticos adáptanse tanto á auga salgada como á doce e adoitan ter unha lonxitude de entre tres a catro metros e presentan unha cor gris escura na parte superior do corpo e gris clara na zona inferior.

Nos últimos anos, cada vez é máis frecuente velos na ría de Pontevedra en busca de alimento e, en ocasións como na mañá deste mércores, superando a zona do Club Náutico. Hai décadas a presenza destes simpáticos animais era habitual nesta zona da contorna de As Corbaceiras.