O Consorcio de Empresarios Turísticos invita a volver a Sanxenxo

Praia de Silgar en Sanxenxo coas áreas parceladas © Cristina Saiz

Este mércores comeza a campaña emprendida polo Consorcio de Empresarios Turísticos de Sanxenxo (CETS) coa intención de ofrecer unha imaxe de Sanxenxo como un destino estival que ofrece seguridade e liderado turístico para estas vacacións dentro do norte da península.

O lema da campaña é 'Sanxenxo Vuelve', atendendo ao slogan 'Galicia Volve' da Xunta de Galicia coa intención de restablecer a confianza das persoas que buscan un lugar onde pasar o seu tempo de descanso durante os próximos meses.

Alfonso Martínez, presidente do CETS, afirma que "Sanxenxo volve con máis ilusión, con máis calidade e con máis seguridade que nunca" e lembra que a vila pontevedresa é a referencia de sol e praia en Galicia.

Desta forma, Martínez sinala que, a pesar da crise sanitaria e económica, Sanxenxo retorna con máis forza, máis medidas de seguridade e máis selos de calidade. Esta campaña promocional está financiada totalmente polos asociados do Consorcio.

Durante esta iniciativa buscarase a presenza en medios dixitais e en mercados de proximidade, de onde proceden a maioría de visitantes que seleccionan Sanxenxo como destino turístico, principalmente procedentes da península.

Sanxenxo conta con 16.000 prazas de aloxamento reguladas e o turismo supón preto do 80% do PIB do Concello e dá traballo ao 45% das persoas con emprego no municipio. En 2019, durante os meses de xullo e agosto, a ocupación superaba o 85% de media nos establecementos que pertencen ao CETS, coa presenza de máis de 100.000 viaxeiros e máis de 400.000 pernoitas.