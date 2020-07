O PP pide "refacer" as axudas a autónomos e microempresas para que sexan "eficaces"

Os populares pontevedreses pedirán ante o pleno da corporación que o Concello "refaga" a liña de subvencións aprobada para autónomos e microempresas, dotada con 1,25 millóns euros, para que sexan "eficaces" e cheguen "aos máis necesitados".

A este respecto, o PP considera que gran parte dos conceptos subvencionables por estas axudas "se solapan" con liñas similares de apoio aprobadas por outras administracións, entre elas a Xunta de Galicia.

Dous dos programas autonómicos, sinala o portavoz popular Rafa Domínguez, "cobren o 75% das actuacións subvencionadas polo Concello". Trátase do Plan Reactiva Comercio Seguro, dotado con 16 millóns de euros, e o Plan de Dixitalización, con 23,5 millóns.

"Non estamos en contra de que se concedan axudas, xa levamos meses pedíndoas, opoñémonos a que o Concello repita a práctica totalidade dunhas axudas existentes", defendeu Domínguez, que reclama que se "replanifiquen" estas subvencións.

O líder popular considera que o Concello "perdeu o contacto coa rúa" e por iso esta liña de axudas municipais están "moi afastadas" das necesidades do sector, xa que entre outras cousas "deixa fóra aos colectivos máis vulnerables e golpeados pola pandemia".

O PP reclama que, para unha maior coordinación, estas axudas sexan tratadas e consensuadas no seo dunha comisión de traballo para a reconstrución da economía pontevedresa tras a crise provocada pola pandemia da COVID-19.

OUTROS ASUNTOS DO PLENO

O pleno da corporación, que se celebrará o vindeiro luns 20 de xullo, analizará tamén o informe sobre o modificado do proxecto da A-57, no que se ampliaron as zonas de afectación. Os técnicos municipais propoñen suxerencias para mellorar camiños e conexións.

Ademais, debaterase a modificación de crédito que, por valor de 3.435.000 euros, prevé aprobar o goberno municipal, entre outras cuestións para o pago das axudas a autónomos e microempresas. Previsiblemente, o PP absterase.

A sesión incluirá tamén unha modificación do cadro de persoal do Concello e a proposta de adhesión da Lama e Barro á mancomunidade turística de Terras de Pontevedra.

O PP presentará ademais outras dúas mocións, unha para o arranxo do pavillón deportivo de Verducido e outra para que o Concello ceda a biblioteca de Ponte Sampaio para convertela na consulta do médico que atende aos pacientes da parroquia.