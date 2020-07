O Eurostars Gran Hotel La Toja 5* reabre as súas portas ao público

Eurostars Gran Hotel La Toja 5* © Grupo Hotusa

O Eurostars Gran Hotel La Toja 5* abría as súas instalacións o pasado xoves 9 de xullo despois de tres meses de cesamento de actividade debido ás restricións provocadas pola crise do COVID-19. Deste xeito, o emblemático hotel, volverá aloxar hóspedes nas súas centenarias habitacións a partir do presente mes de xullo seguindo estritas medidas e protocolos de seguridade.

Coa reapertura deste establecemento tamén se poñen ao dispor dos hóspedes as instalacións do Balneario, o Centro de Beleza e o Club Termal do Eurostars Gran Hotel La Toja 5*. A súa gran popularidade débese ás propiedades das súas augas mineromedicinais, indicadas para o tratamento de diferentes afeccións, ademais de poñer remedio a outros trastornos como a tensión ou o insomnio. Neste sentido e debido á situación actual, cabe indicar que todos estes servizos deberán reservarse con cita previa. Así mesmo, tamén estará dispoñible para todos os hóspedes a recentemente acondicionada terraza con privilexiadas vistas á costa.

Con máis dun século de historia, o lendario Eurostars Gran Hotel La Toja 5*, único balneario de cinco estrelas en Galicia, eríxese nun privilexiado enclave da illa da Toxa. As súas luxosas instalacións ofrecen ao hóspede multitude de tratamentos de saúde e beleza baseados nos beneficios termais das augas da zona. A proximidade do hotel ao mar, así como o uso no balneario da auga mineromedicinal, permiten ao Eurostars Gran Hotel La Toja 5* destacar por técnicas balneoterápicas, talasoterápicas e hidroterápicas, uns servizos exclusivos que garanten o descanso e o pracer do visitante. As súas instalacións termais complétanse cunha piscina exterior climatizada, un campo de golf ao bordo do mar e diferentes espazos dedicados ao deporte como pistas de tenis e pádel entre outras. O establecemento conta con 199 habitacións, entre elas 17 suites con vistas ao mar, 3 suites presidenciais e 1 suite real. Así mesmo, o Eurostars Gran Hotel La Toja 5* conta cunha completa e delicada oferta gastronómica baseada nos produtos locais máis saudables e exquisitos.

ESTANCIAS CLEAN & SAFE NOS HOTEIS EUROSTARS HOTEL COMPANY

A compañía xa puxo en marcha nos seus hoteis o programa Eurostars Clean + Safe. Un extenso protocolo de medidas que reforza a seguridade tanto dos hóspedes como dos empregados do hotel. Estas medidas enfócanse a elevar ao máximo os protocolos relativos á limpeza e hixienización das instalacións, e a establecer mecanismos que permitan asegurar o distanciamento social nos distintos espazos. Tamén se intensifica a comunicación cos clientes, tanto antes da súa chegada como no mesmo hotel, e establécense novos procesos aplicados aos trámites de ingreso do hóspede á súa chegada mediante a dixitalización de procesos, e tamén aos servizos de restauración e almorzos que se ofrecen.

Estas medidas xa se puxeron en marcha nos hoteis abertos da cadea e iranse incorporando nos novos hoteis que paulatinamente empecen a operar nas próximas semanas.

EUROSTARS HOTEL COMPANY

Cun portfolio de 200 establecementos distribuídos en 19 países, Eurostars Hotel Company é a área hostaleira de Grupo Hotusa, cuxas estruturas se integran nas cadeas Eurostars Hotels e Exe Hotels.

Eurostars Hotels é unha colección de establecementos urbanos de gama alta, cunha localización estratéxica no centro histórico das cidades ou nas inmediacións dos seus distritos financeiros e que destacan pola súa singularidade cultural. Na actualidade, a cadea dispón de 100 establecementos situados nas grandes capitais españolas así como nos principais destinos internacionais: Nova York, París, Berlín, Roma, Nápoles, Venecia, Palermo, Bruxelas, Praga, Budapest, Lisboa, Porto, Casabranca ou Cidade de México, entre outros. Pola súa banda, Exe Hotels comprende unha selección de preto de 70 modernos e funcionais establecementos en cidades de 13 países.