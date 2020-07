Ponte humana reivindicativa para alertar sobre as necesidades da área sanitaria de Pontevedra

Ponte humana entre o Hospital Provincial e o Concello © Prosagap, CESM e Co.Bas

Co.Bas, Prosagap e CESM Galicia volveron saír á rúa na tarde deste xoves para levar a cabo unha acción consistente en crear unha cadea humana entre o Hospital Provincial e o Concello de Pontevedra.

Con esta iniciativa, os tres sindicatos sanitarios queren trasladar aos portavoces dos distintos grupos con representación na corporación municipal as necesidades que ten o persoal dos centros de saúde e hospitais da comarca, debido ás carencias do Sistema Público de Saúde.

A través desta ponte humana entre o Hospital e o Concello simbolízase, segundo os sindicatos convocantes, a unión do persoal sanitario e da cidadanía coa intención de que os grupos municipais atendan as demandas actuais no ámbito da saúde, que se centran en contratacións dignas e estabilidade do emprego do persoal sanitario, ademais do desenvolvemento do Plan Estratéxico de Atención Primaria.

Indican que é necesario informar á cidadanía, antes das eleccións do domingo 12 de xullo, da falta de recursos ante a "perversa manipulación da información" que levou a cabo a xerencia de José Ramón Gómez na área sanitaria de Pontevedra e O Salnés durante os momentos máis intensos da expansión da pandemia da Covid-19.

Neste sentido, afirman que desde a chegada de Alberto Núñez Feijóo á presidencia da Xunta de Galicia no ano 2009 incrementáronse os recortes e as privatizacións na sanidade pública da comunidade autónoma.