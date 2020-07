Vista de Combarro © Turismo Rías Baixas

A presidenta da Deputación de Pontevedra, Carmela Silva adiantou "con todas as cautelas" e "moita prudencia", as estimacións de ocupación turística na provincia de Pontevedra para este mes de xullo e o verán que sitúan a ocupación media do 33% en xullo e do 40% para o conxunto do verán.

"Quero transmitir optimismo pero hai que tomar estes datos como o que son: moi provisionais, están a variar día a día e van depender de moitas variables incluídas as sanitarias". De feito, as reservas están a se pechar entre 1 e 2 días antes de viaxar, hai moita xente que por ERTEs ou reorganizacións das empresas non saben aínda as súas datas de vacacións; as estadías prevense máis longas; e dous de cada tres establecementos prevén que os resultados poden cambiar e mesmo mellorar cara a segunda quincena de xullo e o mes de agosto.

Por comarcas en xullo, O Salnés superará o 38%, situándose nesa mesma porcentaxe en vilas como Sanxenxo e no 40% no Grove; a comarca de Pontevedra acadará o 32% de ocupación, co 43% na capital; O Morrazo chegará ao 39% e a comarca de Caldas superará o 37,5%; no caso da comarca de Vigo a ocupación será do 32,4% situándose na cidade viguesa por riba do 40% e en Baiona no 50%; o Baixo Miño superará o 36%; O Condado e A Paradanta situaranse no 25% e Deza e Terra de Montes no 26% no mes de xullo.

En canto ao conxunto do verán, os establecementos hoteleiros do Salnés superarán o 38%, cunha ocupación do 43% no Grove e en Sanxenxo do 40%; na comarca de Pontevedra rondará o 44% e na capital o 41%; no Morrazo superarán o 39%; na comarca de Caldas o 34,5%; a comarca de Vigo terá unha ocupación do 44% sendo do 45% na cidade de Vigo e do 54% en Baiona; o Baixo Miño o 45%; as comarcas do Condado e da Paradanta chegarán ao 40% e as de Deza e Terra de Montes superarán o 33%.

TURISMO RURAL

No que respecta ao turismo rural é o que estima os datos "máis parecidos a anos anteriores”, cunha ocupación para xullo do 51,3% e para o conxunto do verán do 50%. En xullo no Salnés o 52%; chegarán ao 75% na comarca de Pontevedra; ao 56% no Morrazo; acadarán o 44% na comarca de Caldas; superarán o 45% na comarca de Vigo; o 67% no Baixo Miño e ao 40% no Condado, A Paradanta, Deza e Terra de Montes.

No que respecta ao conxunto do verán, as casas de turismo rural do Salnés superarán o 45,5%; chegarán ao 55% na comarca de Pontevedra e do Morrazo; ao 45% na comarca de Caldas; acadarán o 40% en Vigo; o 57% no Baixo Miño; superarán o 43% nas comarcas do Condado e A Paradanta e chegarán ao 40,4% no Deza e Terra de Montes.

Os mellores datos de ocupación correspóndense coas vivendas turísticas, que agardan para xullo unha porcentaxe do 60% e para o conxunto do verán do 70%.