A área sanitaria cumpre 41 xornadas consecutivas sen pacientes covid ingresados

Evolución do casos de coronavirus na área sanitaria de Pontevedra ata o mércores 8 de xullo de 2020 © Fonte dos datos: Xunta de Galicia

Este mércores 8 de xullo permanecen activos en toda a área Sanitaria 3 casos covid que evolucionan nos seus domicilios.

Segundo informa a Dirección Xeral de Saúde Pública da Consellería de Sanidade, na área Sanitaria de Pontevedra-O Salnés continúa sen pacientes covid hospitalizados en planta -nin no Complexo Hospitalario Universitario de Pontevedra, nin no Hospital do Salnés nin en QuirónSalud Pontevedra-. Cúmprense deste xeito 41 xornadas consecutivas sen pacientes ingresados.

Así mesmo, esta área mantense sen pacientes ingresados con coronavirus en área de coidados críticos.

Desde o inicio do plan de continxencia da covid-19 curáronse 901 pacientes (mesma cifra que no día de onte) e faleceron por este virus na área sanitaria 16 pacientes.