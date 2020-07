Acusan o Sergas de "dilatar" o regreso do médico a Ponte Sampaio: "Non hai intención de resolvelo", di o Concello

A situación do consultorio médico de Ponte Sampaio, sen facultativo desde que estalou a pandemia do coronavirus, parece estar lonxe de resolverse. As posturas entre o Concello e o Sergas seguen distantes e a falta de entendemento entre ambas as partes é máis que evidente.

A conservación que mantivo o alcalde de Pontevedra, Miguel Anxo Fernández Lores, co xerente da área sanitaria, Jose Ramón Gómez, tampouco serviu para desbloquear esta situación que, segundo o goberno municipal, está enquistada.

"O único que nos queda claro é que o Sergas quede dilatar todo isto", sinalou este mércores o concelleiro delegado de Ponte Sampaio, Raimundo González.

A pesar de que o Concello ofrece a actual Casa da Cultura, situada á beira do consultorio, para que se forma "provisional" se poida habilitar nela a consulta do médico, o Sergas insiste en pedir a cesión da biblioteca para ampliar as súas instalacións sanitarias.

Pero, segundo traslada González, cando ofrecen acompañar aos técnicos do Sergas para revisar a biblioteca ou outros inmobles de Ponte Sampaio que poidan albergar o centro médico "o único que hai é desculpas para dilatar o proceso".

"Non hai ningunha intención por parte do Sergas de resolver este problema a curto prazo", engadiu González, que subliña que as autoridades sanitarias trasladaron ao Concello que "non poden garantir" a reposición do médico polas vacacións e a falta de substitutos.

Mentres tanto, os pacientes de Ponte Sampaio deben acudir "obrigatoriamente", apuntou o edil do BNG, ao centro de saúde Virxe Peregrina "cos problemas que iso supón", o que levou aos veciños para iniciar protestas que seguirán nos próximos días.