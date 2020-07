Así é o 'coliving' de Anceu, unha evolución dos tradicionais 'coworking'

'Coliving' en Anceu © Concello de Ponte Caldelas 'Coliving' en Anceu © Concello de Ponte Caldelas

Os tradicionais 'coworking', espazo de traballo que comparten persoas de diferentes compañías para aforrar gastos ou colaborar en proxectos en común, parecen estar evolucionando. A España chegou unha nova fórmula que dá un paso máis nesta convivencia.

Son os coñecidos como 'coliving' dos que apenas existen unha decena en toda España. E un deles vén de implantarse en Anceu, un pequeno lugar de Ponte Caldelas. Nel, combínanse o traballo e o lecer nun espazo de intercambio de experiencias e vivencias de xeito cooperativo.

Agustín Jamardo, un mozo pontevedrés que leva anos percorrendo diferentes países por cuestións laborais, atopou na aldea de O Ramís o lugar axeitado para poñer en marcha esta iniciativa de futuro, que visitou este martes o alcalde, Andrés Díaz.

Programador dunha empresa con sede en Singapur, Jamardo destaca que o lugar elixido é un entorno rural e rodeado de natureza, algo que combina coa opción para conectarse a internet a unha máxima velocidade de ata 600 megas reais de subida e baixada para traballar.

Estes días están a convivir na súa casa de Anceu 25 profesionais de diferentes ámbitos con nacionalidades moi variadas, entre elas EE UU, Canadá, Singapur, Polonia ou Indonesia, xa establecidos en diferentes provincias españolas e que pasan unha tempada en Ponte Caldelas.

Todos teñen postos que lle permiten traballar á distancia e dispoñen dun nivel adquisitivo alto que repercutirá positivamente no comercio e na hostalería de Ponte Caldelas.

O seu responsable explica que as sinerxías que xorden destas experiencias ofrecen moi bos froitos a nivel persoal e laboral, pois o espazo de convivencia e traballo forman un 'brainstorming' continuo no que todas as persoas que conviven saen beneficiadas.