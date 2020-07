Rexístrase un caso máis de Covid-19 nas últimas horas na área sanitaria de Pontevedra e O Salnés

Nas últimas horas aumentaba de dúas a tres o número de casos activos pola Covid-19 na área sanitaria de Pontevedra e O Salnés. Segundo os datos ofrecidos pola xerencia, este martes continúan sen rexistrarse pacientes Covid hospitalizados en planta nin no servizo de coidados críticos en ningún dos centros hospitalarios, tanto públicos como privados, de Pontevedra: Complexo Hospitalario Universitario (CHUP), Hospital do Salnés e QuirónSalud Pontevedra.

Os tres casos positivos atópanse nos seus domicilios desde onde as autoridades sanitarias realizan un seguimento da súa evolución. Desde o inicio do plan de continxencia do Covid-19 curáronse 901 pacientes e faleceron 16 pacientes na área sanitaria de Pontevedra e O Salnés.

En Galicia, os casos activos sitúanse en 256, 60 deles na área sanitaria de Vigo. Do total, 249 contan con seguimento domiciliario. Os falecementos en Galicia ascenden a 619 persoas, 132 eran persoas que se atopaban en residencias mentres que 142 falecían en hospitais e residencias integradas.

O número de pacientes curados en Galicia desde o inicio do plan de continxencia sitúase en 10.817, segundo os datos ofrecidos polo Servizo Galego de Saúde (SERGAS).