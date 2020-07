Ence pide disculpas polo ruido provocado por un "fallo técnico puntual"

A Dirección da fábrica de Ence en Pontevedra ven de emitir un comunicado no que explica que a causa do episodio de ruído rexistrado na fábrica de Lourizán durante a xornada do 5 de xullo, atópase "nun fallo técnico puntual e fortuíto na xestión do vapor de auga sobrante durante o proceso de parada graduada da planta".

Informan que "devandito proceso, unha vez rexistrada a incidencia, seguiuse coa maior dilixencia posible para minimizar o impacto na contorna de Lourizán. Isto permitiu acurtar ao máximo a súa duración, que foi de menos dunha hora", engaden.

"Ence pide desculpas aos veciños da contorna por se devandito ruído causoulles algunha molestia", di a empresa pasteira.

A compañía informa que traballa "de maneira intensa" para evitar que dita situación póidase repetir nun futuro, coa revisión de todos os equipos da planta implicados no proceso, así como calquera outra posible molestia para a contorna.

Foron un grupo de veciños da parroquia de Lourizán, os que contactaron coa Asociación pola Defensa da Ría (APDR) para sinalar unha situación que aseguran "están a padecer de forma moi acusada nos últimos tempos". Tal e como o describen estas persoas, "desde hai xa algún tempo, a fábrica está facendo moito ruído, moito máis do que fai normalmente, que xa é moito", o que supón o "aumento das molestias".

Dende a APDR advertiron de que "a contaminación polo ruído, que para as administracións semella pasar desapercibida, non só supón unha evidente molestia para as persoas que a padecen, senón que, ademais, en moitas ocasións ten efectos importantes na saúde".