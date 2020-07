Aumenta a presión sobre Scandia Food para que acepte a oferta de Alfonso Caneiro por Thenaisie Provoté

Aumenta a presión sobre o grupo conserveiro romanés Scandia Food para que acepte a oferta do empresario vigués Alfonso Caneiro pola fábrica de Thenaisie Provoté.

A día de hoxe a conserveira do Grove, en concurso de acredores, sobrevive fabricando para outros productores.

Este luns o conselleiro de Industria, Francisco Conde, comprometeuse co comité de empresa e os sindicatos CIG e CCOO a solicitar unha reunión entre Alfonso Caneiro e os propietarios da conserveira meca, representada en España polo despacho Garrigues.

Nunha reunión mantida este luns coa Corporación municipal do Grove o industrial vigués reiterou a súa proposta de comprar a conserveira e garantir a continuidade dos 125 empregos repartidos entre a factoría de Rons e a planta loxística de Mos.

O alcalde do Grove, José Cacabelos insistiu no apoio do Concello que se suma aos de Zona Franca de Vigo e a Asociación Nacional de Fabricantes de Conservas de Peixes (Anfaco).

Scandia Food ten sobre a mesa a oferta do grupo catalán propietario de Conservas Dani que conta con factoría en Carnota. Tamén se interesou o fondo Stator Management, propietario da compañía galega Paquito SL, radicada en Boiro e dedicada á cocción de mexillóns e ao rebozado de argola de lura.

Rivalizan coa oferta de Alfonso Caneiro que ten unha frota palangreira con cota de pesca de sardiña e canles de venda (supermercados) ademais de negocios de restauración e de enerxía fotovoltaica. Entrar no sector conserveiro permitiría ao seu grupo de empresas completar a transformación da materia prima, que agora encarga a terceiros.

Segundo explicou o empresario vigués, foron os sindicatos CIG e CCOO quen lle convenceu desta operación "para evitar a perda de empregos".