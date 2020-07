O Stock Marín contará cun itinerario regulado para evitar aglomeracións nesta nova feira de oportunidades

Este luns a Mesa Local do Comercio de Marín mantiña un encontro coa presenza da alcaldesa María Ramallo; a concelleira de Comercio e Turismo, Cristina Acuña e representantes dos grupos políticos da corporación e dos colectivos CCA Estrela de Marín e da asociación de comerciantes de Seixo, Acemas.

O tema central deste encontro centrouse nas normativas que se van a manter durante a feira I Sotck Marín, prevista para o 31 de xullo, 1 e 2 de agosto, na Alameda. Está prevista a instalación de 14 haimas e os organizadores queren manter as medidas sanitarias establecidas polo Instituto Galego de Seguridade e Saúde Laboral.

Por este motivo, está prevista un control das visitas a través dun itinerario marcado no que as persoas deberán realizar o percorrido deixando as haimas á súa dereita. Estableceranse dous puntos, un de entrada e outro de saída, situados nas partes centrais da Alameda cun servizo de seguridade que controle o acceso e lembrarán aos visitantes o uso obrigatorio da máscara protectora e da utilización do xel hidroalcohólico, con dous dispensadores industriais.

Desde CCA Estrela de Marín indicouse que van poñer en marcha un proxecto para incentivar o consumo e a dinamización desta zona comercial coa potenciación das webs www.vodas.es e www.estrelademarin.gal

Tamén está previsto fomentar campañas como Black Friday e a de Nadal, primavera e San Valentín para aumentar o consumo nos comercios locais. Do mesmo xeito que se quere promover a venda dos produtos da praza de abastos a través de www.mercadomarin.com