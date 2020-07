Sanxenxo limitará os accesos a Silgar a próxima fin de semana e promoverá o uso das cuadrículas

Parcelación da praia de Silgar © Mónica Patxot

O verán e, sobre todo, os veraneantes, chegaron a Sanxenxo e esta fin de semana permitiu testar o funcionamento dos sistemas de control de aforo nas praias e tamén analizar como mellorar o sistema. De cara á próxima fin de semana, onde se prevé que o número de visitantes creza, o goberno limitará as entradas da praia de Silgar para poder ter un maior control dos accesos e no caso de que o espazo libre de cuadrículas complete o seu aforo, obrigará aos bañistas a situarse nas parcelas se desexan gozar do sol no areal.

O alcalde, Telmo Martín, e o concelleiro de Seguridade Cidadá, Jaime Leiro, realizaron esta fin de semana unha visita ás praias para falar cos socorristas e acomodadores e aseguran que, salvo casos excepcionais, a normalidade e a responsabilidade dos bañistas foron a tónica xeral. Os acomodadores realizaron as recomendacións pertinentes e a resposta dos bañistas foi positiva nos 17 areais con bandeira azul.

No caso de Silgar, nos últimos días constatouse que as cuadrículas colocadas polo Concello para evitar os contactos entre bañistas e, desta forma, os contagios, non están a ter éxito e os usuarios prefiren utilizar a zona non preparada con estas delimitacións.

Respecto diso, o alcalde recoñeceu que non se están utilizando, pero restou importancia a este comportamento, pois se están respectando igualmente as distancias de seguridade.

Martín explicou que a distribución da area realizada hai unhas semanas incrementou substancialmente o aforo na praia tanto en primeira liña como nos extremos do areal e que ese incremento do espazo, sumado a unha menor afluencia de bañistas dun verán habitual ou de mediados de mes, está a facer que non se teña a necesidade de facer uso das cuadrículas de forma masiva e se poida ocupar o areal mantendo as distancias de seguridade.

Q DE CALIDAD

Por outra banda, Sanxenxo é, un ano máis, o segundo municipio de España con máis distintivos Q de Calidade Turística en praias. O concelleiro de Medio Ambiente, Juan Deza, recolleu este luns en Madrid un total de 12, 11 para areais e unha para Nauta Sanxenxo pola súa xestión do porto deportivo Juan Carlos I.

Os areais que ondearán esta bandeira son A Lapa, Areas, Canelas, Caneliñas, Baltar, Silgar, Montalvo, Major, Areas, Foxos e Pragueira e Deza incide en que Sanxenxo seguirá "apostando pola calidade como aceno de identidade".

Desde o Concello engaden que confían en poder aumentar o número destes selos este verán coa Q de Calidade Turística para a praia de Panadeira que nos últimos días está a someterse a unha auditoría que determinará se finalmente cumpre cos estritos controis de calidade e excelencia que marca o organismo da Secretaria Xeral de Turismo cada ano.