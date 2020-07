Crean a comisión para abordar a xestión directa dos parques comarcais de bombeiros

O proceso para o rescate dos parques de bombeiros comarcais da provincia, os situados en Bueu, Ribadumia, Vilagarcía de Arousa e O Porriño, entrou nunha fase decisiva. A intención é que pasen a seren xestionados directamente polo consorcio provincial contra incendios.

Para iso, este organismo, que está participado ao 50% pola Deputación e a Xunta de Galicia, acordou crear una comisión para abordar a redacción da memoria que analizará os custos, os aspectos xurídicos e a nova estrutura que suporá o cambio de modelo na súa xestión.

Esta memoria incluirá a descrición do consorcio desde unha perspectiva funcional dos medios e efectivos que dispón, os aspectos xurídicos e técnicos para a subrogación dos traballadores e as necesidades da estrutura interna do persoal.

Ademais do proceso de extinción do contrato coa empresa Matinsa, que vence en 2021, a comisión deberá analizar os custos e demais aspectos financeiros que terá o cambio á xestión directa deste servizo provincial.

A comisión está integrada de forma paritaria por dous representantes da Xunta e dous da Deputación de Pontevedra, así como tres membros técnicos de cada unha das dúas administracións.

Coa creación desta comisión avánzase no cambio de modelo acordado para a xestión directa dos catro parques comarcais de bombeiros da provincia de Pontevedra.