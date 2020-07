En toda a área sanitaria só hai dous casos de covid

Este domingo 5 de xullo a área Sanitaria de Pontevedra-O Salnés continúa sen pacientes covid hospitalizados en planta nin no Complexo Hospitalario Universitario de Pontevedra, nin no Hospital do Salnés nin en QuirónSalud Pontevedra.

Así mesmo, esta área mantense sen pacientes ingresados con coronavirus en coidados críticos.

Permanecen activos en toda a Área Sanitaria 2 casos covid que evolucionan nos seus domicilios.

Desde o inicio do plan de continxencia do covid-19 curáronse 901 pacientes (dous máis que no sábado) e faleceron por este virus na área sanitaria 16 pacientes.