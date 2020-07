Concentración veciñal para reclamar servizo médico en Ponte Sampaio

Concentración diante do consultorio de Ponte Sampaio © PontevedraViva

Un grupo de veciños concentrouse este sábado diante do consultorio de Ponte Sampaio para esixir ao Sergas a reapertura do servizo médico xa que actualmente só teñen atención de enfermería.

Estes veciños foron convocados pola Plataforma Veciñal Ponte Sampaio-A Canicouva que ten intención de seguir mobilizándose ata que recuperen este servizo que a día de hoxe obrígalles a acudir ao ambulatorio Virxe Peregrina, no centro da cidade.

O Sergas explica que as dimensións do local do consultorio non permiten garantir o cumprimento das medidas de seguridade sanitaria derivadas da pandemia da covid.

O alcalde de Pontevedra, Miguel Anxo Fernández Lores, propuxo usar provisionalmente a Casa da Cultura para permitir o restablecemento do servizo.